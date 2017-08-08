Пограничники РФ спасли украинца, три дня дрейфовавшего на батуте в Черном море

Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы РФ спасли гражданина Украины, который три дня дрейфовал на надувном батуте в Черном море без еды и воды у берегов Крымского полуострова, сообщила во вторник пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России.
Инцидент произошел в минувшую субботу, но ранее о нем не сообщалось. По данным ведомства, житель Херсонской области Михаил Дорошенко решил переночевать на причале, расположившись на надувном батуте. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, в дальнейшем провел почти трое суток", - говорится в сообщении.
Пограничники обнаружили мужчину в субботу утром в Каркинитском заливе Черного моря. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен. Ему поставлен диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма".
Сейчас решается вопрос об отправке мужчины на Украину, его родственники уже извещены о случившемся.