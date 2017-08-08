Пограничники РФ спасли украинца, три дня дрейфовавшего на батуте в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы РФ спасли гражданина Украины, который три дня дрейфовал на надувном батуте в Черном море без еды и воды у берегов Крымского полуострова, сообщила во вторник пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России.

Инцидент произошел в минувшую субботу, но ранее о нем не сообщалось. По данным ведомства, житель Херсонской области Михаил Дорошенко решил переночевать на причале, расположившись на надувном батуте. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, в дальнейшем провел почти трое суток", - говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили мужчину в субботу утром в Каркинитском заливе Черного моря. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен. Ему поставлен диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма".

Сейчас решается вопрос об отправке мужчины на Украину, его родственники уже извещены о случившемся.