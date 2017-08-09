В пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока ситуация стабилизируется

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ТАСС, 9 августа. В регионах Дальнего Востока, пострадавших от вызванных проливными дождями паводков, стабилизируется. При этом, по оценке специалистов, расслаблять рано: подъем воды отмечается в ряде рек Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области (ЕАО).
Вода медленно освобождает подтопленные населенные пункты Приморья. За прошедшие сутки, по данным МЧС, вода ушла из шести населенных пунктов. Подтопленными остаются еще 28 сел - 577 домов и 2053 придомовых территории.
Там где вода ушла, начаты восстановительные работы. Сотрудники МЧС вместе с работниками местных предприятий и служб убирают мусор, приводят в порядок подворья и хозяйственные постройки.
Энергетики восстанавливают энергоснабжения: в течение последних суток они провели внеплановые осмотры важнейших для энергоснабжения Приморья ЛЭП 220 кВ. "Угроз состоянию фундаментов и опор линий электропередачи, подстанционного оборудования нет. Электроснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме",- сказали ТАСС в пресс- службе ПАО "ФСК ЕЭС"- МЭС Востока.
Между тем специалисты Приморского гидрометцентра отмечают, что ситуация на реках края остается сложной. "Сохраняются значительные затопления в Уссурийске и на участках трассы Раздольное - Хасан. Высокая водность категории опасного явления наблюдается на реке Раковка, пик паводка проходит река Раздольная у Уссурийска при отметке опасного явления. Ниже по течению реки Раздольная в Надеждинском районе 9 августа пройдет пик паводка при отметке опасного явления", - отметил представитель гидрологической службы центра.
Директор гидрометцентра Борис Кубай считает, что несмотря на то, что в среду дожди в Приморье пошли на спад, режим повышенной готовности служб в регионе отменять рано. "Охотоморский антициклон никуда не уходит, он по-прежнему может направлять в сторону Китая новые порции охотоморского воздуха, тем самым сохранять условия для формирования над восточным Китаем нового атмосферного фронта. И совершенно не исключено, что этот фронт может снова подойти к Приморскому краю со всеми вытекающими серьезными последствиями",- отметил он.
В Хабаровском крае ливни идут с прошлой недели. При этом частный жилой сектор Хабаровска, подтопленный из-за дождевого паводка, освобождается от воды. Затопленными остаются чуть более десятка огородов. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.
"На территории Хабаровска вода из подвальных помещений многоквартирных домов и социальных объектов полностью откачена. От воды полностью освободилась 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Вода сохраняется частично на огородах и дворах 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий стихии участвуют около 150 представителей различных экстренных служб, задействовано до 40 единиц техники. МЧС оценивает обстановку в Хабаровском крае как стабильную. Вместе с тем, по данным пресс-службы краевого правительства, на некоторых реках региона наблюдается подъем уровней воды.
"В реках края преобладают подъемы уровней. Вода активно прибывает в Кие, Куре, Амгуне, Нимелене. По реке Кур смещается гребень паводка. Подтоплены поймы рек Бурея, Кия, Тунгуска, Урми. Возможно подтопление дорог, сенокосов, сельхозугодий в районах, не защищенных дамбами", - добавили в пресс-службе.
Спад воды наблюдается на реках ЕАО, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "За прошедшие сутки спад реки Бира составил 31 см, а реки Кирга - 30 см. Однако синоптики прогнозируют ливневые дожди еще на один день - 9 августа. Ожидается, что в последующие дни погода нормализуется", - доложили на совещании по паводковой обстановке представители ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
Вице-губернатор автономной области Алексей Куренков сообщил, что сейчас паводковая обстановка на территории региона стабильна и находится под постоянным контролем. Все силы и средства областной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.
"Ситуация в областном центре полностью контролируется. Районы города, где есть опасение подтопления, специалисты объезжают несколько раз в сутки", - доложил мэр Биробиджана Евгений Коростелев.
По его словам, в Биробиджане по сравнению с прошлым годом, когда была объявлена ЧС, уровень рек намного ниже. Население информировано о паводковой обстановке, с людьми постоянно общаются специалисты мэрии, других служб, ведется разъяснительная работа.
В случае возникновения новых ЧС в районах, наиболее подверженных наводнению, власти и МЧС готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных.
Якутия в этом году раньше других дальневосточных регионов столкнулась с паводками. С 12 июля в Среднеколымском районе республики действует режим ЧС из-за подъема воды на реках Колыма и Алазея. Всего в районе затоплено 55 домов, пострадали 343 человека, предварительный ущерб оценивается в 300-400 млн рублей. Подтопленными в Среднеколымском районе остаются два населенных пункта - села Сватай и Аргахтах, где проживают 905 человек.
Министр образования и науки республики Владимир Егоров сообщил ТАСС, что школьники Среднеколымского района будут обеспечены всем необходимым к началу учебного года. "Министерство и подведомственные учреждения возьмут на себя расходы по сбору детей к школе. Будут закуплены все необходимые принадлежности, форма для всех школьников района", - сказал он, добавив, что речь идет о 1,5 тыс. детей.
По словам министра, дети из затопленных сел уже четыре смены отдыхают в оздоровительных лагерях республики. "Вода до сих пор не ушла из населенных пунктов, и мы не можем допустить, чтобы дети находились в таких условиях", - объяснил глава министерства.
В ближайшее время в селах Сватай и Аргахтах прогнозируется спад воды с интенсивностью 1-6 см в сутки.