В пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока ситуация стабилизируется

ТАСС, 9 августа. В регионах Дальнего Востока, пострадавших от вызванных проливными дождями паводков, стабилизируется. При этом, по оценке специалистов, расслаблять рано: подъем воды отмечается в ряде рек Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области (ЕАО).

Подтопленные районы освобождаются от воды

Вода медленно освобождает подтопленные населенные пункты Приморья. За прошедшие сутки, по данным МЧС, вода ушла из шести населенных пунктов. Подтопленными остаются еще 28 сел - 577 домов и 2053 придомовых территории.

Там где вода ушла, начаты восстановительные работы. Сотрудники МЧС вместе с работниками местных предприятий и служб убирают мусор, приводят в порядок подворья и хозяйственные постройки.

Энергетики восстанавливают энергоснабжения: в течение последних суток они провели внеплановые осмотры важнейших для энергоснабжения Приморья ЛЭП 220 кВ. "Угроз состоянию фундаментов и опор линий электропередачи, подстанционного оборудования нет. Электроснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме",- сказали ТАСС в пресс- службе ПАО "ФСК ЕЭС"- МЭС Востока.

Между тем специалисты Приморского гидрометцентра отмечают, что ситуация на реках края остается сложной. "Сохраняются значительные затопления в Уссурийске и на участках трассы Раздольное - Хасан. Высокая водность категории опасного явления наблюдается на реке Раковка, пик паводка проходит река Раздольная у Уссурийска при отметке опасного явления. Ниже по течению реки Раздольная в Надеждинском районе 9 августа пройдет пик паводка при отметке опасного явления", - отметил представитель гидрологической службы центра.

Директор гидрометцентра Борис Кубай считает, что несмотря на то, что в среду дожди в Приморье пошли на спад, режим повышенной готовности служб в регионе отменять рано. "Охотоморский антициклон никуда не уходит, он по-прежнему может направлять в сторону Китая новые порции охотоморского воздуха, тем самым сохранять условия для формирования над восточным Китаем нового атмосферного фронта. И совершенно не исключено, что этот фронт может снова подойти к Приморскому краю со всеми вытекающими серьезными последствиями",- отметил он.

Ситуация в Хабаровске стабилизировалась

В Хабаровском крае ливни идут с прошлой недели. При этом частный жилой сектор Хабаровска, подтопленный из-за дождевого паводка, освобождается от воды. Затопленными остаются чуть более десятка огородов. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"На территории Хабаровска вода из подвальных помещений многоквартирных домов и социальных объектов полностью откачена. От воды полностью освободилась 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Вода сохраняется частично на огородах и дворах 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий стихии участвуют около 150 представителей различных экстренных служб, задействовано до 40 единиц техники. МЧС оценивает обстановку в Хабаровском крае как стабильную. Вместе с тем, по данным пресс-службы краевого правительства, на некоторых реках региона наблюдается подъем уровней воды.

"В реках края преобладают подъемы уровней. Вода активно прибывает в Кие, Куре, Амгуне, Нимелене. По реке Кур смещается гребень паводка. Подтоплены поймы рек Бурея, Кия, Тунгуска, Урми. Возможно подтопление дорог, сенокосов, сельхозугодий в районах, не защищенных дамбами", - добавили в пресс-службе.

Обстановка в Еврейской автономии

Спад воды наблюдается на реках ЕАО, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. "За прошедшие сутки спад реки Бира составил 31 см, а реки Кирга - 30 см. Однако синоптики прогнозируют ливневые дожди еще на один день - 9 августа. Ожидается, что в последующие дни погода нормализуется", - доложили на совещании по паводковой обстановке представители ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Вице-губернатор автономной области Алексей Куренков сообщил, что сейчас паводковая обстановка на территории региона стабильна и находится под постоянным контролем. Все силы и средства областной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.

"Ситуация в областном центре полностью контролируется. Районы города, где есть опасение подтопления, специалисты объезжают несколько раз в сутки", - доложил мэр Биробиджана Евгений Коростелев.

По его словам, в Биробиджане по сравнению с прошлым годом, когда была объявлена ЧС, уровень рек намного ниже. Население информировано о паводковой обстановке, с людьми постоянно общаются специалисты мэрии, других служб, ведется разъяснительная работа.

В случае возникновения новых ЧС в районах, наиболее подверженных наводнению, власти и МЧС готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных.

Школьников обеспечат всем необходимым

Якутия в этом году раньше других дальневосточных регионов столкнулась с паводками. С 12 июля в Среднеколымском районе республики действует режим ЧС из-за подъема воды на реках Колыма и Алазея. Всего в районе затоплено 55 домов, пострадали 343 человека, предварительный ущерб оценивается в 300-400 млн рублей. Подтопленными в Среднеколымском районе остаются два населенных пункта - села Сватай и Аргахтах, где проживают 905 человек.

Министр образования и науки республики Владимир Егоров сообщил ТАСС, что школьники Среднеколымского района будут обеспечены всем необходимым к началу учебного года. "Министерство и подведомственные учреждения возьмут на себя расходы по сбору детей к школе. Будут закуплены все необходимые принадлежности, форма для всех школьников района", - сказал он, добавив, что речь идет о 1,5 тыс. детей.

По словам министра, дети из затопленных сел уже четыре смены отдыхают в оздоровительных лагерях республики. "Вода до сих пор не ушла из населенных пунктов, и мы не можем допустить, чтобы дети находились в таких условиях", - объяснил глава министерства.

В ближайшее время в селах Сватай и Аргахтах прогнозируется спад воды с интенсивностью 1-6 см в сутки.