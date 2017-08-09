Движение автотранспорта по Таганской площади временно ограничено из-за пожара

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта, в том числе общественного, временно ограничено из-за пожара в торговом центре на Таганской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.
"В настоящее время временно ограничено движение на Нижней Радищевской улице и от 5-го Котельнического переулка до Таганской площади", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара. Также в пресс-службе управления просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.
На работу столичного метро пожар не повлиял, прилегающие станции "Таганская" и "Марксистская" работают в штатном режиме. Об этом сообщается на странице Московского метрополитена в Twitter.
"Несмотря на возгорание торгового центра около станции, московское метро работает штатно", - отмечается в сообщении.
14:30 Ст. Таганская. Несмотря на возгорание торгового центра около станции, #мосметро работает штатно— Московское метро (@MetroOperativno) 9 августа 2017 г.
В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта. По данным "Яндекс карты", на внутренней стороне Садового кольца затор растянулся от метро "Таганская" до метро "Павелецкая".