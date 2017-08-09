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Пожар в торговом центре "Атом" на Таганской площади в Москве ликвидирован

Происшествия
9 августа, 15:59 UTC+3

В результате происшествия никто не пострадал

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Атом" на Таганской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар локализован в 15:46 мск, а ликвидирован в 15:53 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время пожарные занимаются проливкой и разборкой горевших конструкций здания. Пострадавших в результате происшествия нет.

В среду днем на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания и распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. В здании, в котором находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок" и магазины мобильной связи, произошло частичное обрушение центральной части мансарды. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта, в том числе и общественного. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 120 человек.

По данным сервиса "Яндекс карты", на внутренней стороне Садового кольца затор растянулся от метро "Таганская" до метро "Павелецкая".

Как отметил руководитель столичного управления МЧС Илья Денисов, тушение пожара осложнялось наличием в здании баллончиков с краской. "Привлекалась лаборатория для контроля воздуха. Угрозы для москвичей нет", - подчеркнул он.

Также в МЧС не подтвердили информацию СМИ о том, что компания "Атом" не отключила электроэнергию в здании, где произошел пожар, что могло осложнить тушение во время проливки. "Электроэнергия отключалась", - сказал сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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