Пожар в торговом центре "Атом" на Таганской площади в Москве ликвидирован

Гимнастка Комова впервые выступит на соревнованиях после длительного перерыва в декабреСпорт 9 августа, 16:42
"Швабе" наращивает портфель интеллектуальной собственностиНовости партнеров 9 августа, 16:28
Власти: Балаковский судозавод разработает проект скоростного теплоходаТранспорт 9 августа, 16:23
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сундбю пропустит несколько недель из-за травмыСпорт 9 августа, 16:22
Орбиту МКС подняли до 404,5 кмКосмос 9 августа, 16:22
В Тюмени закрыты игровые комнаты в ТЦ и бассейны в школах из-за энтеровирусной инфекцииНовости Урала 9 августа, 16:15
ПКР и РУСАДА участвуют в разработке и реализации мер по развитию института информаторовСпорт 9 августа, 16:15
Количество паралимпийцев РФ в пулах тестирования сократилось до 195 человекСпорт 9 августа, 16:12
ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августаСпорт 9 августа, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Атом" на Таганской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Пожар локализован в 15:46 мск, а ликвидирован в 15:53 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время пожарные занимаются проливкой и разборкой горевших конструкций здания. Пострадавших в результате происшествия нет.
В среду днем на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания и распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. В здании, в котором находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок" и магазины мобильной связи, произошло частичное обрушение центральной части мансарды. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта, в том числе и общественного. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 120 человек.
По данным сервиса "Яндекс карты", на внутренней стороне Садового кольца затор растянулся от метро "Таганская" до метро "Павелецкая".
Как отметил руководитель столичного управления МЧС Илья Денисов, тушение пожара осложнялось наличием в здании баллончиков с краской. "Привлекалась лаборатория для контроля воздуха. Угрозы для москвичей нет", - подчеркнул он.
Также в МЧС не подтвердили информацию СМИ о том, что компания "Атом" не отключила электроэнергию в здании, где произошел пожар, что могло осложнить тушение во время проливки. "Электроэнергия отключалась", - сказал сотрудник пресс-службы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.