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Мансарда охваченного пожаром здания на Таганской площади, возможно, была самостроем

Происшествия
9 августа, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Ранее по указанию прокурора неоднократно проводились проверки состояния пожарной безопасности здания, по результатам которых выявлялись нарушения

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мансардный этаж торгового центра "Атом" на Таганской площади в Москве, где в среду произошел пожар, возможно, был построен незаконно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сейчас проверяется информация о том, что мансарда была самостроем", - сказал источник.

Он уточнил, что у здания было несколько собственников и арендаторов, в числе которых есть иностранный гражданин. Также, по словам источника, надзорные органы по указанию прокурора неоднократно проводили проверки состояния пожарной безопасности здания, по результатам которых выявлялись нарушения. "Арендаторам неоднократно составлялись предписания об устранении нарушений, однако они не выполнялись", - подчеркнул он.

Вместе с тем в правоохранительных органах сообщили, что здание было оснащено системами пожарной сигнализации и пожаротушения. Другой источник в экстренных службах сообщил, что рассматривается несколько версий причины пожара, основная пока - короткое замыкание.

Пожар в торговом центре "Атом" начался на мансардном этаже двухэтажного здания и распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение центральной части мансарды на площади 100 кв. метров. В 15:46 мск пожар был локализован, в 15:53 мск - ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Пострадавших в результате происшествия нет.

В здании помимо торгового центра находятся кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок" и магазины мобильной связи.

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