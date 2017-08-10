Задержанные в Косове россияне покинули территорию края

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БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Шесть граждан Российской Федерации, задержанные полицией непризнанной республики Косово, вышли на свободу. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Сербии Юрий Пичугин.
"Ситуация с задержанными в Косово россиянами разрешилась. В соответствии с решением суда города Подуево они оплатили соответствующий штраф и покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии посольства России в Приштине", - сказал дипломат. Россияне и пять задержанных вместе с ними граждан Сербии уже прошли КПП.
Ранее суд в городе Подуево обязал каждого из задержанных россиян и сербов заплатить €250 в качестве штрафа за незаконное пересечение линии непризнанной республики и €20 в качестве покрытия судебных издержек.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Сербии Юрий Пичугин сообщил ТАСС, что российские дипломаты активно занимаются вопросом урегулирования инцидента с задержанием шести граждан РФ в непризнанной республике Косово.
Косовская полиция 9 августа сообщила о задержании группы из шести граждан РФ и пяти сербов при попытке незаконного пересечения административной линии Косова. Правоохранители заявили, что заранее получили информацию о готовящемся нарушении вблизи Подуева. Среди задержанных россиян двое мужчин и четыре женщины.
Задержанных доставили на допрос в полицию. Об инциденте были уведомлены Адвокатская палата Косова и расположенная в Приштине канцелярия посольства РФ в Сербии. В среду национальное телевидение Сербии RTS сообщило, что граждане РФ задержаны на 48 часов.