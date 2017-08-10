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Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен

Происшествия
10 августа, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Данных о пострадавших не поступало

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пожар на территории строительного рынка в Новой Москве полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован в 02:18 мск", - уточнили в ведомстве.

Главк получил информацию о пожаре в 22:52 среды. Инцидент произошел в поселке Мосрентген по адресу: 41-й километр МКАД, 4, строение 6.

Как сообщалось ранее, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, он был локализован в 01:22. Данных о пострадавших не поступало.

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