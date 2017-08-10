Sky: в Великобританию были импортированы 700 тыс. яиц, содержавших фипронил

ТАСС, 10 августа. По меньшей мере 700 тыс. яиц, в которых содержался химикат фипронил, были импортированы в Великобританию. Яйца использовали в пищевой промышленности и они попали в продажу в составе различных продуктов и готовых блюд. Об этом в четверг сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на данные национального управления по безопасности продуктов питания.

Согласно прежним оценкам, в Великобританию ввезли только 21 тыс. яиц, содержавших химикат.

Скандал вспыхнул в Европе на прошлой неделе. Яйца были произведены на нидерландских фермах, нелегально использовавших фипронил для борьбы с насекомыми-паразитами. Инсектицид, по данным следствия, производила фирма, действовавшая на территории Бельгии. Продукция с фипронилом, количество которого превышает установленные в ЕС нормы, поставлялась главным образом в Германию, вывозилась и в другие страны.

Яйца с инсектицидом попали на прилавки магазинов Великобритании в основном в составе готовых продуктов. Многие из них уже были раскуплены на момент обнаружения в оставшейся партии фипронила.

По мнению экспертов, содержание химиката в этих продуктах низкое, они, скорее всего, не принесут вреда здоровью покупателей. Тем не менее оставшиеся продукты питания, при изготовлении которых были использованы яйца с фипронилом, изъяты из продажи.

Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы, если оно попадает в организм и накапливается в нем. Фипронил запрещен для применения в животноводстве.