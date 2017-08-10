Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: в Великобританию были импортированы 700 тыс. яиц, содержавших фипронил

Происшествия
10 августа, 18:53 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что в страну ввезли только 21 тыс. яиц с вредным химикатом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. По меньшей мере 700 тыс. яиц, в которых содержался химикат фипронил, были импортированы в Великобританию. Яйца использовали в пищевой промышленности и они попали в продажу в составе различных продуктов и готовых блюд. Об этом в четверг сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на данные национального управления по безопасности продуктов питания.

Смотрите также

Голландская прокуратура задержала двух человек по делу о фипрониле в куриных яйцах

СМИ: Люксембург стал восьмой страной ЕС, пострадавшей от фипронила в куриных яйцах

Полиция начала обыски в Антверпене по делу о фипрониле в куриных яйцах

Согласно прежним оценкам, в Великобританию ввезли только 21 тыс. яиц, содержавших химикат.

Скандал вспыхнул в Европе на прошлой неделе. Яйца были произведены на нидерландских фермах, нелегально использовавших фипронил для борьбы с насекомыми-паразитами. Инсектицид, по данным следствия, производила фирма, действовавшая на территории Бельгии. Продукция с фипронилом, количество которого превышает установленные в ЕС нормы, поставлялась главным образом в Германию, вывозилась и в другие страны.

Яйца с инсектицидом попали на прилавки магазинов Великобритании в основном в составе готовых продуктов. Многие из них уже были раскуплены на момент обнаружения в оставшейся партии фипронила.

По мнению экспертов, содержание химиката в этих продуктах низкое, они, скорее всего, не принесут вреда здоровью покупателей. Тем не менее оставшиеся продукты питания, при изготовлении которых были использованы яйца с фипронилом, изъяты из продажи.

Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы, если оно попадает в организм и накапливается в нем. Фипронил запрещен для применения в животноводстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама