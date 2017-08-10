Голландская прокуратура задержала двух человек по делу о фипрониле в куриных яйцах

ГААГА, 10 августа. /ТАСС/. Два человека задержаны в Нидерландах по делу об использовании в птицеводческом секторе запрещенного инсектицида. Об этом сообщили сегодня в голландской прокуратуре.

"Подозреваемые задержаны в муниципалитетах Барневелд и Залтбоммел", - отметили в ведомстве. По имеющейся информации, речь идет о двух директорах компании ChickFriend, которая, по всей видимости, использовала запрещенный в птицеводстве инсектицид фипронил для дезинфекции ферм. Кроме того, обыски в настоящее время проходят в муниципалитетах Берген-оп-Зом и Уден.

Ранее в этом месяце в Нидерландах в результате проверки было выявлено наличие в куриных яйцах фипронила в количествах, превышающих европейские нормы. Скандал привел к изъятию миллионов яиц с полок супермаркетов в Нидерландах, а также в соседних Бельгии и Германии. В Европейском союзе не исключают, что опасная продукция также могла попасть на полки магазинов Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции. Уголовным расследованием данного дела занимаются совместно бельгийская и голландская прокуратура.

Фипронил является веществом, которое используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. Его разрешено использовать на кошках и собаках, но не на животных, которые употребляются в пищу.