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Голландская прокуратура задержала двух человек по делу о фипрониле в куриных яйцах

Происшествия
10 августа, 16:41 UTC+3 ГААГА ГААГА 10, августа. /ТАСС

Речь идет о двух директорах компании ChickFriend, которая, предположительно, использовала запрещенный в птицеводстве инсектицид

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ГААГА, 10 августа. /ТАСС/. Два человека задержаны в Нидерландах по делу об использовании в птицеводческом секторе запрещенного инсектицида. Об этом сообщили сегодня в голландской прокуратуре.

"Подозреваемые задержаны в муниципалитетах Барневелд и Залтбоммел", - отметили в ведомстве. По имеющейся информации,  речь идет о двух директорах компании ChickFriend, которая, по всей видимости, использовала запрещенный в птицеводстве инсектицид фипронил для дезинфекции ферм. Кроме того, обыски в настоящее время проходят в муниципалитетах Берген-оп-Зом и Уден.

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Ранее в этом месяце в Нидерландах в результате проверки было выявлено наличие в куриных яйцах фипронила в количествах, превышающих европейские нормы. Скандал привел к изъятию миллионов яиц с полок супермаркетов в Нидерландах, а также в соседних Бельгии и Германии. В Европейском союзе не исключают, что опасная продукция также могла попасть на полки магазинов Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции. Уголовным расследованием данного дела занимаются совместно бельгийская и голландская прокуратура.

Фипронил является веществом, которое используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. Его разрешено использовать на кошках и собаках, но не на животных, которые употребляются в пищу.

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