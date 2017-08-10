На фабрике в Смоленске ликвидировано открытое горение

ТАСС, 10 августа. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на фабрике "Шарм" в Смоленске. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Смоленской области.

"Открытое горение ликвидировано, ведется проливка места возгорания", - сказал он. Полностью закончить работы на месте пожара в МЧС рассчитывают в ближайшие часы.

Пожар на фабрике "Шарм" начался в четверг около 14:00 мск. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. При тушении было обнаружено тело 33-летней работницы предприятия, которая задохнулась продуктами горения.

Прокуратура Смоленской области и региональное управление СК начали доследственную проверку по факту пожара.

Как рассказали ТАСС в администрации Смоленска, фабрика выпускает трикотаж под брендом "ТВОЕ".