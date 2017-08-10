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На фабрике в Смоленске ликвидировано открытое горение

Происшествия
10 августа, 22:51 UTC+3 ТАСС

Как рассказали ТАСС в городской администрации, фабрика выпускает трикотаж под брендом "ТВОЕ"

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ТАСС, 10 августа. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на фабрике "Шарм" в Смоленске. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Смоленской области.

"Открытое горение ликвидировано, ведется проливка места возгорания", - сказал он. Полностью закончить работы на месте пожара в МЧС рассчитывают в ближайшие часы.

Пожар на фабрике "Шарм" начался в четверг около 14:00 мск. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. При тушении было обнаружено тело 33-летней работницы предприятия, которая задохнулась продуктами горения.

Прокуратура Смоленской области и региональное управление СК начали доследственную проверку по факту пожара.

Как рассказали ТАСС в администрации Смоленска, фабрика выпускает трикотаж под брендом "ТВОЕ".

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