На фабрике в Смоленске ликвидировано открытое горение

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ТАСС, 10 августа. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на фабрике "Шарм" в Смоленске. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Смоленской области.
"Открытое горение ликвидировано, ведется проливка места возгорания", - сказал он. Полностью закончить работы на месте пожара в МЧС рассчитывают в ближайшие часы.
Пожар на фабрике "Шарм" начался в четверг около 14:00 мск. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. При тушении было обнаружено тело 33-летней работницы предприятия, которая задохнулась продуктами горения.
Прокуратура Смоленской области и региональное управление СК начали доследственную проверку по факту пожара.
Как рассказали ТАСС в администрации Смоленска, фабрика выпускает трикотаж под брендом "ТВОЕ".