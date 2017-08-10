В Смоленске горит швейная фабрика

ТАСС, 10 августа. В Смоленске загорелась швейная фабрика "Шарм". Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь управления СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева, в результате инцидента погибла женщина.

По предварительным данным, погибшая задохнулась продуктами горения.

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"Тело 33-летней женщины найдено при тушении пожара на фабрике "Шарм" в Смоленске. По предварительным данным, это работница предприятия, она задохнулась продуктами горения", - сообщила Зуева.

Сигнал о возгорании в Чуриловском переулке поступил около 14:00 мск, сейчас пожар тушат на втором этаже здания, сказала Зуева.

Как сообщил источник в экстренных службах, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.

Как сообщается на сайте смоленского главка МЧС, борьбу с огнем ведут 20 человек.

В управлении СК РФ по региону добавили, что на место выехали руководство управления и экспертно-криминалистическая группа. По факту инцидента начата доследственная проверка.

На место происшествия также выехала лаборатория Роспотребнадзора для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.