Причиной пожара в торговом центре на Таганской площади могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Короткое замыкание рассматривается как одна из причин возгорания в торговом центре "Атом" на Таганской площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Рассматривается несколько версий, одна из них - электротехническая, замыкание электропровода", - сказал собеседник агентства.

В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже. В настоящее время пожар ликвидирован.

В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта, водителей просят выбирать пути объезда.