Десятки тепловых пушек в Приморье начали просушку подтопленных домов

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ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Десятки тепловых пушек доставлены в зону паводка в Приморском крае для просушки подтопленных ранее домов в Хасанском и Михайловском районах, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
"В селе Барабаш Хасанского района приступают к просушке жилых домов. По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в муниципалитет доставлено 13 тепловых пушек. Еще 12 единиц оборудования направлено в Михайловский район", - говорится в сообщении.
7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Всего было затоплено более 2 тыс. жилых домов и подворий. На утро 11 августа в крае остаются подтопленными 1019 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находится 131 человек, в том числе 48 детей.
В Уссурийском городском округе в пятницу удалось возобновить горячее водоснабжение 66 многоквартирных домов, прерванное 7 августа после подтопления самой большой в городе Уссурийск котельной. "В кратчайшие сроки специалистам удалось справиться с аварийной ситуацией. Тепловой пункт осушили и подключили к электроэнергии", - сообщили в пресс-службе администрации округа.
Одновременно в округе ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения с селами. В частности, начались работы по обустройству временной переправы к отрезанному паводком селу Яконовка. В другое отрезанное село - Кроуновку - завезены все материалы для отсыпки подъезда к временной переправе. Пока добраться до этих сел удается только на лодках и плавающих транспортерах Восточного военного округа (ВВО). Военные также доставляют в отрезанные села продукты, воду и лекарства для людей, корма для животных.