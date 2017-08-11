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Самолет S7 экстренно приземлился на Урале из-за температуры и судорог у ребенка

Происшествия
11 августа, 9:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

Рейс Новосибирск - Москва сел в Екатеринбурге в четверг вечером

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, который совершал перелет из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга поздно вечером 10 августа из-за высокой температуры и начавшихся судорог у ребенка. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

"У ребенка была высокая температура, на фоне которой начались судороги. После приземления самолета бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в детскую больницу №8. Предположительный диагноз у него на утро - острая респираторная вирусная инфекция. Сейчас взяты все анализы, ребенок обследуется, чувствует себя уже лучше, судорог нет", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск - Москва запросил посадку в Кольцове в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров - ребенка, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолет совершил посадку в Екатеринбурге.

Ребенок был госпитализирован, борт с остальными пассажирами продолжил полет.

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