Самолет S7 экстренно приземлился на Урале из-за температуры и судорог у ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, который совершал перелет из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга поздно вечером 10 августа из-за высокой температуры и начавшихся судорог у ребенка. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

"У ребенка была высокая температура, на фоне которой начались судороги. После приземления самолета бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в детскую больницу №8. Предположительный диагноз у него на утро - острая респираторная вирусная инфекция. Сейчас взяты все анализы, ребенок обследуется, чувствует себя уже лучше, судорог нет", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск - Москва запросил посадку в Кольцове в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров - ребенка, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолет совершил посадку в Екатеринбурге.

Ребенок был госпитализирован, борт с остальными пассажирами продолжил полет.