Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, который совершал перелет из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе аэропорта Кольцово.
"Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск - Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребенок, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолет совершил посадку в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.
Ребенок был госпитализирован с матерью в больницу Екатеринбурга. "Борт с остальными пассажирами продолжил полет", - уточнили в Кольцово.