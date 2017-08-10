Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, который совершал перелет из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе аэропорта Кольцово.

"Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск - Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребенок, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолет совершил посадку в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован с матерью в больницу Екатеринбурга. "Борт с остальными пассажирами продолжил полет", - уточнили в Кольцово.