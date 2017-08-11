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СК возбудил дело по факту пожара на швейной фабрике в Смоленске

Происшествия
11 августа, 11:27 UTC+3 ТАСС

В СК отметили, что одной из предполагаемых причин возгорания является нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ

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ТАСС, 11 августа. Управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту пожара на швейной фабрике "Шарм" в Смоленске, при котором погибла сотрудница предприятия. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"По факту пожара на фабрике ООО "Шарм" в Смоленске управлением СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека", - уточнили в СК.

Пожар на фабрике начался в четверг, 10 августа, около 14:00 мск, локализовать горение удалось в 17:50 мск, к 22:00 мск было ликвидировано открытое пламя. Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного здания, затем пламя перекинулось на верхние этажи и вышло на крышу, площадь возгорания превысила 1,5 тысячи кв. метров. При тушении в цехе было обнаружено тело 33-летней работницы фабрики. Как отмечают в СК, причиной гибели женщины стало отравление угарным газом.

В ходе ликвидации пожара часть стен кирпичного здания цеха фабрики обрушилась, видео обрушения опубликовали смоленские СМИ. Также в региональных интернет-изданиях сообщалось, что причиной пожара могло стать проведение сварочных работ.

Говоря о причинах пожара, в СК отметили, что рассматриваются все версии, одна из них - это нарушение безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время на месте пожара продолжают работать криминалисты, которые установят точную причину возгорания, также сотрудники МЧС продолжают проливку конструкция здания.

Как рассказали ТАСС в администрации Смоленска, фабрика выпускает трикотаж под брендом "ТВОЕ", дальнейшую работу фабрики может осложнить тот факт, что огонь почти полностью уничтожил цех, в котором происходил пошив продукции. В администрации Смоленской области в связи с пожаром на фабрике проходит специальное совещание, по его итогам власти обещают сделать заявление о дальнейшей судьбе предприятия.

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