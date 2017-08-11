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Число погибших в результате землетрясения в Сычуани возросло до 24

Происшествия
11 августа, 17:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, августа. /ТАСС

По данным местных властей, в ходе стихийного бедствия на юго-западе Китая также пострадали 493 человека

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайском уезде Цзючжайгоу возросло до 24 человек. Как сообщили в пятницу вечером власти Нгава-Тибетского автономного округа (провинция Сычуань на юго-западе Китая), число пострадавших составляет 493 человека.

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Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

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