Число погибших в результате землетрясения в Сычуани возросло до 24

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайском уезде Цзючжайгоу возросло до 24 человек. Как сообщили в пятницу вечером власти Нгава-Тибетского автономного округа (провинция Сычуань на юго-западе Китая), число пострадавших составляет 493 человека.
Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).
Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.