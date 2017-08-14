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Площадь лесных пожаров в Бурятии снизилась вдвое по сравнению с 2016 годом

Происшествия
14 августа, 8:01 UTC+3

Врио главы региона Алексей Цыденов отметил увеличение количества привлеченных к тушению сил и быструю реакцию пожарных

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УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров, охвативших леса Бурятии в 2017 году, - в два раза меньше, чем в 2016 году, несмотря на похожие погодные условия. Об этом в интервью ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Цыденов.

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"Сейчас ситуация лучше. Тушим. По сравнению с прошлым годом горит в два с лишним раза меньше, хотя по погоде стоит та же засуха. Стараемся быстрее реагировать", - сказал Цыденов.

Причины возникновения пожаров, по его словам, ежегодно одни и те же: помимо стихии - гроз и засухи, большую роль играет человеческий фактор.

"Несмотря на предупреждения и запреты, люди продолжают жечь траву на сенокосных угодьях, огонь с лугов уходит в лес. Ну и традиционно летом бывает много сухих гроз на фоне жары", - добавил врио главы региона. Он также отметил, что средств на борьбу с огнем недостаточно.

"Дают (из федерального бюджета - прим. ТАСС) 330 млн рублей, а расчет в республике по нормативам - 2 млрд рублей. Не то, что раньше давали, а потом перестали - таких денег никогда не было. Есть только теоретически обоснованный норматив, но по нему и на содержание дорог, школ, детсадов нужно в разы больше, чем есть по факту. Что имеем, тем и распоряжаемся, надо не сетовать попусту, а исходить из реалий", - сказал Цыденов.

Он отметил, что в 2017 году пожарные быстрее реагируют на возникновение возгораний в лесах, увеличилось количество привлеченных к тушению сил. "Рослесхоз выделил дополнительные средства, МЧС помогает с техникой", - пояснил врио губернатора.

Цыденов напомнил, что в 2017 году на территории населенного пункта в регионе произошел один пожар. В апреле в поселке Черемушки сгорело около 20 домов. По словам Цыденова, новое жилье для пострадавших построят до сентября.

Пожары в Бурятии

Пожароопасный сезон в Бурятии в 2017 году начался в первых числах апреля. По состоянию на конец первой декады августа зарегистрировано около 740 лесных пожаров на площади порядка 264 тыс. гектаров. В 2016 году, в конце лета, сообщалось о 924 пожарах, огнем к 10 августа было пройдено более 580 тыс. гектаров.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в 2017 году 62% всех возгораний тушат в первые сутки. Возникают лесные пожары в 49% случаев по вине местных жителей, причина 41% пожаров - грозы. Возгорания, перешедшие в лес с других земель, составляют около 9%, еще 0,7% - это переход огня с соседних регионов и 0,5% - с линий электропередач или с железнодорожных путей.

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Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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