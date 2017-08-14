В дагестанском селе, где введен режим КТО, произошла перестрелка силовиков с боевиками

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МАХАЧКАЛА, 14 августа. /Корр. ТАСС /. Боестолкновение силовиков с боевиками произошло в дагестанском селе Орота, где в воскресенье вечером был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.
"Около полуночи силовики установили точное местонахождение боевиков, произошло боестолкновение. Обстоятельства выясняются", - сказал источник.
Ранее представитель пресс-службы Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане сообщил ТАСС, что с 18:30 мск воскресенье в селе Орота Хунзахского района республики введен режим КТО.
В ходе проводимых УФСБ России по Дагестану и МВД по республике оперативно-разыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований установлено, что на территории села Орота Хунзахского района Дагестана скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям, сказал представитель штаба.
Источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что в селе правоохранители ищут главаря так называемой "хунзахской" бандгруппы Хаджимурада Гаджиева. Собеседник отметил, что Гаджиева в селе силовики уже искали в начале августа, однако без введения режима КТО.
Тогда был блокирован один из домов в селе, но в нем никого не оказалось, отметил собеседник, добавив, что оперативники не исключают, что Гаджиев с тех пор село не покидал, а просто где-то затаился.