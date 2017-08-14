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ФСБ перекрыла канал поставок гашиша из стран ЕС в Россию

Происшествия
14 августа, 10:02 дата обновления: 14 августа, 10:03 UTC+3

Сотрудники ведомства изъяли более 136 кг наркотиков

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ перекрыла канал поставок гашиша из стран ЕС в Россию, задержаны активные участники наркогруппировки, изъято более 136 кг наркотика. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотического средства гашиш в особо крупном размере из стран ЕС в Россию, в целях его последующего сбыта на территории регионов Центрального федерального округа", - подчеркнули в ФСБ.

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В результате в момент очередной поставки особо крупной партии гашиша с поличным на территории Московской области задержаны активные члены группировки. "Из незаконного оборота изъято более 136 кг указанного наркотического средства", - отметили в ФСБ.

По данным ведомства, участники группировки - граждане нескольких иностранных государств. Они были задержаны на заключительной стадии операции. "Принятыми мерами установлены активные члены наркогруппировки - граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к обороту, добыты сведения, подтверждающие систематический характер противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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