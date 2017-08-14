СК РФ возбудил три дела по фактам новых обстрелов Донбасса украинскими военными

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов жителей Донбасса, в результате которых были ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка", - сказала она.

В результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения, разрушены несколько жилых домов. "Возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила представитель СК.

По словам Петренко, представители силовых структур Украины "действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней".

"Как и прежде, они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - сказала представитель СК.

В настоящее время следователи устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к обстрелам.