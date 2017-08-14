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Посольство РФ пока не подтверждает, что трое задержанных в Испании являются россиянами

Происшествия
14 августа, 12:09 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В посольстве отметили, что знают о задержании группы лиц после драки, в результате которой погиб гражданин Италии

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МАДРИД, 14 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство России в Испании знает о задержании в курортном городке Льорет-де-Мар трех человек, однако пока не подтверждает, что они являются гражданами РФ. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в понедельник в российском диппредставительстве.

"В посольстве России в Испании знают о задержании в Льорет-де-Мар группы лиц. Однако принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается", - подчеркнули в посольстве.

В свою очередь в Генеральном консульстве РФ в Барселоне отметили, что "владеют информацией о случившемся". "По нашим сведениям, российское гражданство у задержанных пока не подтверждено", - уточнили в консульстве.

В воскресенье каталонская полиция заявила о задержании трех россиян после драки, которая привела к смертельному исходу. Инцидент произошел на дискотеке в Льорет-де-Мар. По данным правоохранительных органов, задержаны мужчины 20, 24 и 26 лет. Погибшим является 22-летний гражданин Италии.

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