Борт МЧС РФ вылетел в Армению для оказания помощи в тушении пожара в заповеднике

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МЧС России направило в Армению для тушения крупного пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес" самолет Ил-76. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"В соответствии с запросом правительства Республики Армения и по поручению правительства в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес", - сказал собеседник агентства.
Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 м и шириной 60 м общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Ил-76 считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.
"Экипаж Ил-76 МЧС России подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РФ и за рубежом", - отметили ранее в МЧС.
12 августа в Армении возник крупный пожар в заповеднике "Хосровский лес" в 61-м км к юго-востоку от Еревана. Огнем охвачены сотни гектаров.