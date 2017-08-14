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Литва рассмотрит просьбу об убежище от Горского, обвиняемого в РФ в экстремизме

Происшествия
14 августа, 16:09 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 14, августа. /ТАСС

Процедура рассмотрения просьбы может занять несколько месяцев

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ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Литва рассмотрит просьбу о предоставлении убежища бывшего организатора "Русских маршей" Юрия Горского, обвиняемого в РФ в призывах к экстремизму. Об этом он в понедельник заявил журналистам.

"Меня вызвали в подразделение Департамента миграции и вручили письменное уведомление, что мое прошение будет рассмотрено", - утверждал Горский. На просьбу ТАСС подтвердить этот факт в Департаменте миграции отметили, что ведомством "информация о частных лицах не предоставляется".

Процедура рассмотрения просьб об убежище, как правило, занимает несколько месяцев.

7 июля Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя поместил Горского под домашний арест на срок до 3 сентября. Горский подозревается по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Свою вину он не признает.

Принимая решение, суд учел, что Горский выступает против основ конституционного строя, неоднократно нарушал законодательство и привлекался к административной ответственности. Кроме того, оставаясь на свободе, как считало следствие, он продолжит заниматься противоправной деятельностью или может скрыться. Так и произошло. Горский воспользовался действующей литовской визой и через Белоруссию 9 июля прибыл в Литву.

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