Режим КТО отменен в селе Дагестана, где был ликвидирован главарь бандгруппы

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в дагестанском селе Орота, где был ликвидирован главарь так называемой хунзахской бандгруппы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

"Решением Оперативного штаба в понедельник, 14 августа, режим КТО в селе Орота Хунзахского района Дагестана закрыт", - сказал собеседник.

Ранее со ссылкой на Оперативный штаб НАК сообщалось, что 13 августа в 18:30 мск в селе Орота был введен режим КТО. В понедельник НАК сообщил, что там был уничтожен главарь "хунзахской" бандгруппы Хаджимурад Гаджиев, который находился в розыске с 2014 года. На счету бандгруппы ряд тяжких преступлений, таких как убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.