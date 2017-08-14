В НАК подтвердили ликвидацию главаря преступной банды в Дагестане

ТАСС, 14 августа. Главарь одной из банд уничтожен в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическим комитете (НАК).

"В Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь так называемой хунзахской банды", - сказали в НАК. Подробности операции обещали озвучить в ближайшее время.

Ранее представитель пресс-службы Оперативного штаба НАК в Дагестане сообщил ТАСС, что с воскресенья 18:30 мск в селе Орота Хунзахского района был введен режим КТО. По его словам, в ходе проводимых УФСБ России по Дагестану и МВД по республике оперативно-разыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований было установлено, что на территории села скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям.

Источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что в селе правоохранители искали главаря так называемой хунзахской бандгруппы Хаджимурада Гаджиева. Позднее источник уточнил, что в ходе КТО силовики ликвидировали одного боевика, проводится его опознание.