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В НАК подтвердили ликвидацию главаря преступной банды в Дагестане

Происшествия
14 августа, 7:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что силовики уничтожили боевика в селе Орота, в котором в воскресенье вечером был введен режим КТО

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© НАК РФ, архив

ТАСС, 14 августа. Главарь одной из банд уничтожен в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическим комитете (НАК).

"В Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь так называемой хунзахской банды", - сказали в НАК. Подробности операции обещали озвучить в ближайшее время.

Ранее представитель пресс-службы Оперативного штаба НАК в Дагестане сообщил ТАСС, что с воскресенья 18:30 мск в селе Орота Хунзахского района был введен режим КТО. По его словам, в ходе проводимых УФСБ России по Дагестану и МВД по республике оперативно-разыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований было установлено, что на территории села скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям.

Источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал, что в селе правоохранители искали главаря так называемой хунзахской бандгруппы Хаджимурада Гаджиева. Позднее источник уточнил, что в ходе КТО силовики ликвидировали одного боевика, проводится его опознание.

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