Навальный обжаловал штраф в 300 тыс. руб. за повторное нарушение при организации митингов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Защита Алексея Навального обжаловала назначение ему штрафа в размере 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, сообщил в понедельник ТАСС адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Симоновского суда Москвы о назначении административного штрафа Навальному", - сказал адвокат.

3 августа Симоновский суд Москвы признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 300 тыс. рублей.

Суд также признал виновным по аналогичной статье руководителя московского штаба оппозиционера Николая Ляскина, назначив ему штраф в размере 250 тыс. рублей. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова суд оштрафовал на 300 тыс. рублей. Они также обжаловали свои штрафы, отметил адвокат Иван Жданов.

Согласно данным из протокола об административном правонарушении, Волков, Ляскин и Навальный призывали к участию в несанкционированных митингах и посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве.