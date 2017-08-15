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Полиция направила в суд дело в отношении мужчины, ударившего корреспондента НТВ

Происшествия
15 августа, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В начале августа Александр Орлов был арестован на пять суток за неповиновение полиции

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские направили в суд дело в отношении Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ в День ВДВ 2 августа. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Отделом МВД России по району Якиманка Москвы окончено дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои") в отношении 32-летнего мужчины, который в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького нанес удар по лицу корреспонденту одного из телеканалов", - сказала она.

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По ее словам, материалы уголовного дела и обвинительное заключение направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Во время прямого эфира в день празднования Дня ВДВ к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил журналиста кулаком по лицу. Сотрудники полиции и спецназа ОМОН Росгвардии задержали мужчину, он никакого отношения к ВДВ не имел. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои").

3 августа Замоскворецкий суд Москвы санкционировал административный арест Орлова на пять суток за неповиновение полиции.

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