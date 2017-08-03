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Журналист НТВ готов пойти на примирение с напавшим на него мужчиной

Происшествия
3 августа, 17:11 дата обновления: 3 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

По словам Никиты Развозжаева, решить вопрос таким образом будет возможно, если нападавший извинится

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, подвергнувшийся нападению в Парке Горького 2 августа, готов пойти на примирение в суде с ударившем его мужчиной.

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"Статья "Побои" подразумевает примирение, если он пойдет на встречу и извинится, то, естественно, будет примирение в суде. Если человек действительно скажет, что он осознал, и извинится - я не держу какого-то зла и не буду портить ему жизнь из-за того, что произошло. Потому что прекрасно понимаю, что он был пьяный, может быть, ему что-то показалось", - сказал Развозжаев в четверг в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Административное дело в отношении Александра Орлова будет рассматривать Замоскворецкий суд Москвы.

Во время прямого эфира НТВ 2 августа, приуроченного к празднованию Дня Воздушно-десантных войск, к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил журналиста кулаком по лицу. По данному факту прокуратура поручила провести доследственную проверку, по результатам которой полицией возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Нападавшим оказался 32-летний житель Москвы, не имеющий отношения к ВДВ. Он был задержан, в четверг ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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