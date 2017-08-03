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Подозреваемого в избиении корреспондента НТВ в Москве оставили под подпиской о невыезде

Происшествия
3 августа, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В отношении задержанного возбуждено уголовное по статье "Побои"

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде для подозреваемого, избившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке имени Горького 2 августа. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ ("Побои") в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала она.

Кроме того, в отношении мужчины полицейские составили административный протокол за неповиновение представителям правопорядка.

Во время прямого эфира к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу. По данному факту прокуратура ранее поручила провести доследственную проверку.

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