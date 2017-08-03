В ОП готовы обсудить безопасность работы журналистов после нападения в Парке Горького

ТАСС, 3 августа. Общественная палата РФ (ОП) может стать площадкой для обсуждения безопасности работы журналистов во время исполнения своих обязанностей, общественники готовы поднять эту тему после случая с нападением на корреспондента НТВ в московском Парке Горького во время прямого эфира в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

"Мы готовы обсудить эту тему на площадке Общественной палаты. Тем более у нас есть комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, которую возглавляет журналист (Евгений Примаков)", - сказал Бочаров.

Он подчеркнул, что профессия журналиста остается очень опасной. "Когда журналист при исполнении своих обязанностей в "горячих точках" рискует жизнью, получает ранение, а порой и погибает - это вызывает уважение к этой профессии. Журналисты всегда находятся в эпицентре событий и такие факты [нападение] еще раз подтверждают, что профессия журналиста очень опасная", - сказал первый заместитель секретарь ОП.

По его словам, он был шокирован случившимся и, хотя напавший на журналиста москвич оказался никак не связан с ВДВ, "приходится извиняться за то, что он выбрал местом своей агрессии именно празднование Дня ВДВ". "В парк Горького пришли отдыхать десятки тысяч людей, здесь проходили торжества и этот пьяный дебошир наносит удар и оскорбляет человека, который находится при исполнении своих обязанностей, и прекрасно при этом понимает, что тот не может ответить, не физически, а профессионально не должен этого делать, практически безоружного. Об этом только можно говорит в резкой форме", - сказал Бочаров.

Он отметил, что, конечно, "правоохранительные органы дадут действиям этого человека соответствующую оценку и он получит свое по заслугам". "Но дело даже не в этом, он своими действия бросил тень на ВДВ, на ветеранов ВДВ, которые своей жизнью рисковали в "горячих точках". Да, они могут искупаться в фонтане, но избивать журналиста десантник не может, так как его функции - защищать. Он принимает присягу, в которой клянется защищать своих граждан", - подчеркнул Бочаров.

Он напомнил, что торжества по случают Дня ВДВ проходили по всей стране и случай в парке Горького стал "ложкой дегтя". "Получилось, что это десантники прославились не в лучшем виде, хотя он [нападавший] и не имеет никакого отношения к ВДВ. Просто обидно, что такие люди у нас есть", - сказал Бочаров.

Удар в прямом эфире

Во время прямого эфира в день празднования Дня ВДВ 2 августа к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил журналиста кулаком по лицу. Подозреваемым оказался 32-летний москвич Александр Орлов, который никакого отношения к ВДВ не имеет. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал в отношении Орлова арест на 5 суток за неповиновение полиции.