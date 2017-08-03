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Ударивший в Парке Горького корреспондента НТВ мужчина арестован на пять суток

Происшествия
3 августа, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы признал его виновным в совершении административного нарушения

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ТАСС, 3 августа. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест за неповиновение полиции в отношении Александра Орлова, нанесшего побои корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву в Парке имени Горького во время прямого эфира, приуроченного празднованию в парке Дня Воздушно-десантных войск. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, ему назначен административный арест на пять суток.

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"Замоскворецкий районный суд г. Москвы признал Орлова Александра виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАп и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказала она.

Во время прямого эфира в день празднования Дня ВДВ к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил журналиста кулаком по лицу. По данному факту прокуратура ранее поручила провести доследственную проверку.

Сотрудниками полиции и спецназа ОМОН Росгвардии подозреваемый в совершении данного деяния был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 32-летний житель города Москвы, который никакого отношения к ВДВ не имеет. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В рамках расследования уголовного дела столичными полицейскими ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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