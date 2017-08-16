СМИ: в США еще одна женщина обвинила Романа Полански в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Еще одна женщина в США выступила с обвинениями в адрес Романа Полански, заявив, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера, будучи несовершеннолетней. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Los Angeles Times.

По ее данным, женщина, которая отказалась раскрывать свое полное имя, представившись лишь как Робин, дала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, в ходе которой утверждала, что Полански домогался ее в 1973 году в штате Калифорния, когда ей было 16 лет. Адвокат женщины Глория Оллред заявила, что ее подзащитная не будет вдаваться в детали произошедшего. По словам 59-летней Робин, все эти годы она не хотела заявлять об инциденте, однако изменила свое решение после того, как еще одна женщина, обвиняющая режиссера в изнасиловании, Саманта Геймер потребовала у суда закрыть дело против Полански.

"Несмотря на то, что мы понимаем, что Геймер хочет закрыть дело, Робин и я считаем очень важным, чтобы Полански предстал перед судом в Калифорнии и был приговорен, - подчеркнула Оллред. - Нельзя делать исключений для голливудского кинорежиссера, и будет неправильно, если Полански будет оказано особое обращение со стороны суда". Как отмечает издание, Оллред и ее подзащитная не могут подать в суд на Полански в связи с истечением срока давности, однако женщина может выступить с показаниями на процессе по делу Геймер.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого его отпустили, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года Полански, имеющего французское и польское гражданства, задержали в Цюрихе по запросу властей США. После 10 месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере $4,5 млн, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободил его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении говорилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе, рассматривавший дело Геймер, принял во внимание эти вердикты и избавил 83-летнего Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.