Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США еще одна женщина обвинила Романа Полански в домогательствах

Происшествия
16 августа, 2:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, августа. /ТАСС

По словам женщины, она не хотела заявлять об инциденте, произошедшем в 1973 году, но передумала после того, как Саманта Геймер, обвиняющая режиссера в изнасиловании, потребовала у суда закрыть дело

Поделиться
Материал из 1 страницы
Режиссер Роман Полански

Режиссер Роман Полански

© AP Photo/Alastair Grant, File

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Еще одна женщина в США выступила с обвинениями в адрес Романа Полански, заявив, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера, будучи несовершеннолетней. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Los Angeles Times.

По ее данным, женщина, которая отказалась раскрывать свое полное имя, представившись лишь как Робин, дала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, в ходе которой утверждала, что Полански домогался ее в 1973 году в штате Калифорния, когда ей было 16 лет. Адвокат женщины Глория Оллред заявила, что ее подзащитная не будет вдаваться в детали произошедшего. По словам 59-летней Робин, все эти годы она не хотела заявлять об инциденте, однако изменила свое решение после того, как еще одна женщина, обвиняющая режиссера в изнасиловании, Саманта Геймер потребовала у суда закрыть дело против Полански.

"Несмотря на то, что мы понимаем, что Геймер хочет закрыть дело, Робин и я считаем очень важным, чтобы Полански предстал перед судом в Калифорнии и был приговорен, - подчеркнула Оллред. - Нельзя делать исключений для голливудского кинорежиссера, и будет неправильно, если Полански будет оказано особое обращение со стороны суда". Как отмечает издание, Оллред и ее подзащитная не могут подать в суд на Полански в связи с истечением срока давности, однако женщина может выступить с показаниями на процессе по делу Геймер.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого его отпустили, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года Полански, имеющего французское и польское гражданства, задержали в Цюрихе по запросу властей США. После 10 месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере $4,5 млн, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободил его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении говорилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе, рассматривавший дело Геймер, принял во внимание эти вердикты и избавил 83-летнего Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Полански, Роман
Страны
США Польша Франция Швейцария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовке
2
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре раза
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
5
МЧС предупредило о сильных ливнях и грозе 16 августа в Крыму
6
Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
7
Роуминг в ЕврАзЭС может быть отменен в 2018-2019 гг.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама