Леонтьев не знает, пойдет ли Сечин на заседание по делу Улюкаева 1 сентября

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев не знает о планах главы компании Игоря Сечина по участию в процессе по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов.
"Я не могу ответить на этот вопрос, пойдет ли он туда в это время (1 сентября). Существуют какие-то вещи, связанные с исполнением необходимых обязанностей. Я не видел повестку Сечину, на какое число, не знаю. Мы не вмешиваемся в компетенцию суда", - сказал он, отвечая на вопрос, пойдет ли Игорь Сечин на слушания.
В среду Замоскворецкий суд Москвы перенес на 1 сентября слушания по делу Алексея Улюкаева в связи с необходимостью вызова свидетелей.
Ранее сообщалось, что Сечин будет вызван в качестве свидетеля обвинения на судебный процесс по делу Улюкаева.