Участник банды, убившей в Дагестане офицера полиции, приговорен к 17 годам колонии

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МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана в среду приговорил к 17 годам колонии строгого режима боевика, принимавшего участие в убийстве в 2016 году лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Расул Темирбеков.
"Сегодня был вынесен приговор в отношении Азиза Джамалутдинова. Он признан виновным по семи статьям УК РФ", - сказал Темирбеков.
По словам собеседника агентства, собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Джамалутдинова, который проведет 17 лет в колонии строгого режима.
Пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева уточнила ТАСС, что Джамалутдинов также приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей. "С Джамалутдиновым было заключено досудебное соглашение, условия которого он полностью выполнил. Благодаря его показаниям была установлена преступная деятельность других участников незаконного вооруженного формирования", - отметила Мамаева. Процесс над Джамалутдиновым, за исключением оглашения приговора, проходил в закрытом режиме.
10 июля 2016 года банда из четырех боевиков, в которую входил Джамалутдинов, захватила недалеко от села Сергокала группу отдыхающих. Среди них оказался лейтенант Магомед Нурбагандов, у которого преступники нашли удостоверение сотрудника МВД.
Боевики застрелили офицера, когда тот на камеру отказался призвать своих коллег покинуть правоохранительные органы. Вместо этого он сказал: "Работайте, братья".
Двое боевиков из этой банды были ликвидированы спецназом 7 сентября прошлого года в ходе операций в Махачкале и Избербаше. Еще два участника бандформирования были задержаны 9 сентября.
Указом президента лейтенант Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.