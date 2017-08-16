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Участник банды, убившей в Дагестане офицера полиции, приговорен к 17 годам колонии

Происшествия
16 августа, 15:56 дата обновления: 16 августа, 16:30 UTC+3

Азиз Джамалутдинов также приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей

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© Станислав Красильников/ТАСC

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана в среду приговорил к 17 годам колонии строгого режима боевика, принимавшего участие в убийстве в 2016 году лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Расул Темирбеков.

"Сегодня был вынесен приговор в отношении Азиза Джамалутдинова. Он признан виновным по семи статьям УК РФ", - сказал Темирбеков.

По словам собеседника агентства, собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Джамалутдинова, который проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева уточнила ТАСС, что Джамалутдинов также приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей. "С Джамалутдиновым было заключено досудебное соглашение, условия которого он полностью выполнил. Благодаря его показаниям была установлена преступная деятельность других участников незаконного вооруженного формирования", - отметила Мамаева. Процесс над Джамалутдиновым, за исключением оглашения приговора, проходил в закрытом режиме.

10 июля 2016 года банда из четырех боевиков, в которую входил Джамалутдинов, захватила недалеко от села Сергокала группу отдыхающих. Среди них оказался лейтенант Магомед Нурбагандов, у которого преступники нашли удостоверение сотрудника МВД.

Боевики застрелили офицера, когда тот на камеру отказался призвать своих коллег покинуть правоохранительные органы. Вместо этого он сказал: "Работайте, братья". 

Двое боевиков из этой банды были ликвидированы спецназом 7 сентября прошлого года в ходе операций в Махачкале и Избербаше. Еще два участника бандформирования были задержаны 9 сентября.  

Указом президента лейтенант Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. 

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