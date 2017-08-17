Захвативший заложников в "Ситибанке" бизнесмен должен кредиторам более 10 млн рублей

ТАСС, 17 августа. Предприниматель Арам Петросян, захвативший в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, задолжал банкам и физическим лицам более 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

"Мой доверитель в рамках реализации своих проектов стал заемщиком в некоторых крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ 24, где сумма займа у Петросяна оставляет более 5 млн рублей. Он также кредитовался у физлиц на ту же сумму, задолжав таким образом всем кредиторам более 10 млн рублей", - сказал защитник. Он добавил, что ранее Можайский городской суд Подмосковья в связи с неисполнением обязательств Петросяном по кредитному договору удовлетворил иск Сбербанка.

Мальцев напомнил, что своими действиями в отделе "Ситибанка" Петросян хотел обратить внимание чиновников и президента на проблему банкротства в России. "Им был разработан проект по реабилитации физических и юридических лиц, столкнувшихся как и он сам с проблемой банкротства, но его никто не услышал", - отметил он. "Это и спровоцировало Петросяна на захват заложников", - резюмировал юрист.

Московский окружной военный суд 16 августа приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ.

Подсудимый частично признал вину. В отношении него от одного из потерпевших заявлен гражданский иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. рублей.

Согласно результатам стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Институте имени В. П. Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.