МЧС: на руднике "Мир" приняты особые меры безопасности горноспасательных работ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Особые меры обеспечения безопасности проведения поисковых работ приняты на руднике "Мир" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе МЧС России по ликвидации последствий аварии.

"На аварийном руднике "Мир" продолжается поисково-спасательная операция, ее по-прежнему осложняет возрастающий уровень воды, поэтому на месте работ предпринимаются особые меры, чтобы обеспечить безопасные условия для горноспасателей и работников рудника, задействованных в ликвидации аварии", - сказал собеседник агентства.

Ситуация на месте проведения работ на глубине около 550 метров под землей осложняется постоянным повышением уровня воды в руднике и угрозой прорыва чаши карьера, где скапливается вода. Объем поступления воды в рудник составляет 1,2 тыс. кубометров в час. "Для своевременного выявления рисков и принятия необходимых решений специалисты ежечасно контролируют динамику водопритока. В случае ухудшения обстановки по решению оперативного штаба по ликвидации аварии осуществляется контролируемый спуск скопившейся воды из чаши карьера", - рассказали в штабе.

Для обеспечения защиты мест ведения поисково-спасательных работ от прибывающей воды на горизонте 210 под землей смонтирован насосный комплекс, специально защищенный водозащитными перемычками. На участках, где организованы работы, непрерывно осуществляется контроль газовой атмосферы и вентиляционного режима. По информации штаба, все показатели в норме.

Численность группы, задействованной в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек (их них 170 человек - специалисты МЧС России).