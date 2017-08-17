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Со дна карьера "Мир" выпустили воду для предотвращения затопления рудника

Происшествия
17 августа, 10:11 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 17, августа. /ТАСС

Отмечается, что за изменением уровня воды специалисты следят с помощью современной 3D-модели рудника

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ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Компания "Алроса" для предотвращения затопления подземного рудника "Мир" выпустила более 2 тыс. кубометров воды со дна карьера. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

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"По рекомендации гидрогеологов было принято решение произвести выпуск воды со дна карьера путем сбрасывания в карьер грузов с применением авиации <...> с целью недопущения несанкционированного прорыва воды в горные выработки рудника. Этот сброс грузов в карьер с применением авиации завершен, частичный выпуск воды произошел в объеме более 2 тыс. кубометров", - отмечено в сообщении.

Кроме того, специалисты "Алросы" каждые два часа в соответствии с планом мероприятий отслеживают гидрологическую ситуацию уровня воды в карьере и в подземном руднике. Мониторинг проводится с помощью лазерного сканера и тахеометра, измерения позволяют создать 3D-модель накопившейся на дне воды и оценить ее объем. Параметры закладываются в график заполнения рудника водой и дают возможность рассчитать степень опасности для спасательной операции.

По данным оперативного штаба МЧС, которые приводит "Алроса", на горизонте 210 метров горноспасатели продолжают разбор завалов. Но ведение работ осложняются большим количеством крупногабаритных кусков породы, металлических конструкций и труб, которые приходится извлекать с применением моторезов, бензорезов.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один рабочий. Судьба восьмерых горняков остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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