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МЧС: поисково-спасательные работы на руднике "Мир" затрудняют обломки породы и металла

Происшествия
14 августа, 7:03 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 14, августа. /ТАСС

По последним данным, в поисково-спасательной операции принимают участие более 50 человек

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ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Ведение поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии затрудняют крупные обломки породы и металлических конструкций. Об этом сообщается в понедельник в совместной сводке о ходе работ МЧС и компании "Алроса".

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"Ведение работ осложняется наличием негабаритных кусков породы, металлических конструкций и труб разного диаметра от 159 мм до 325 мм, которые приходится вырезать с применением моторезов, бензорезов", - говорится в сообщении.

За сутки в поисково-спасательных работах непосредственно в руднике участвовали 56 человек. Они ведут расчистку от горной массы участков рудника на глубинах в 210 и 310 м.

Всего в ликвидации ЧС на руднике "Мир" задействованы 320 человек и 19 единиц техники.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один рабочий. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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