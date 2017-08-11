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Опасность неконтролируемого сброса воды в рудник "Мир" ликвидирована

Происшествия
11 августа, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Удалось освободить чашу карьера от воды и обезопасить горноспасателей и шахтеров, сообщили в компании "Алроса"

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты "Алросы" ликвидировали опасность неконтролируемого сброса воды в подземный рудник "Мир" в Якутии, это дало возможность усилить интенсивность спасательных работ. Об этом сообщает компания.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"На руднике "Мир" удалось освободить чашу карьера от воды и обезопасить горноспасателей и шахтеров, которые ведут поисково-спасательные работы под землей. Судьба восьми горняков, находящихся в горных выработках с момента подтопления рудника "Мир" 4 августа, остается пока неизвестной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на руднике благодаря освобождению чаши карьера от воды удалось обезопасить горноспасателей и шахтеров, которые ведут поисково-спасательные работы под землей.

Как сообщалось ранее, специалисты компании реализовали план, предусматривающий крупно-объемный наброс на дно карьера с помощью вертолетной авиации. В процессе наброски были созданы условия, вызвавшие разгруз воды, которая накопилась в карьере. Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно в три смены, в ликвидации последствий аварии задействованы 320 специалистов.

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В свою очередь в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что удалось выкачать свыше 40 тыс. тонн воды. "Чашу карьера, где скопилось более 40 тыс. тонн воды, удалось разгрузить и обеспечить безопасное ведение поисковых работ. Специалисты предприятия разработали план, реализация которого позволила управляемо и безопасно направить скопившуюся воду на самые нижние горизонты подземного рудника, а также обеспечить возможность в дальнейшем препятствовать неконтролируемому поступлению воды и глинистой массы в рудник", - сказал собеседник агентства.

Как отметил командир отряда горноспасателей МЧС России Сергей Шредер, ушедшая вода улучшит безопасность ведения подземных работ. "Устранение прорыва дает нам возможность активизировать поисково-спасательные работы, не опасаясь неконтролируемого обрушения воды. Вода из карьера полностью ушла, это значительно улучшит безопасность ведения подземных работ", - сказал он.

Авария на руднике

Технологическая авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в это время находился 151 человек, в тот же день были эвакуированы 142 человека. Пятого августа на связь вышел еще один шахтер - Алишер Мирзаев, который сам выбрался из затопленного рудника. В больницу были госпитализированы три человека, в том числе и Мирзаев.

На данный момент один шахтер уже выписан, а Мирзаев из реанимации переведен в отделение травматологии. К выписке готовится и третий шахтер. Ранее сообщалось, что руководство компании "Алроса" и МЧС ежедневно проводят встречи с родственниками пропавших шахтеров и объясняют им ход поисково-спасательных работ.

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