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Родственник пропавшего шахтера спустится в рудник "Мир" вместе со спасателями

Происшествия
11 августа, 11:33 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Брат одного из горняков хочет ознакомиться с тем, каковы возможности ведения работ в существующих условиях, сообщили в компании "Алроса"

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ЯКУТСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Брат одного из остающихся в якутском руднике "Мир" горняков спустится вместе со спасателями в шахту, чтобы ознакомиться с условиями и ходом поисково-спасательных работ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

"Сегодня к группе спасателей и добровольцев в качестве наблюдателя присоединится брат пропавшего шахтера из Белгорода Алексей Марьин, который накануне в интервью СМИ выражал недоверие к ходу спасательной операции и достаточности принимаемых мер. Он сможет спуститься в рудник и лично увидеть, в каких условиях работают спасатели, и каковы возможности ведения работ в существующих условиях", - уточнили в пресс-службе компании.

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В связи с ухудшением гидрологической обстановки на руднике накануне компания "Алроса" разработала новый план действий для безопасного проведения поисково-спасательных работ. Вода в шахте продолжает прибывать, грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Поэтому будет создано перекрытие между карьером и шахтой, что предотвратит неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера.

В связи с этим спасатели спускаются в рудник только после оценки всех рисков, так как вода, накопившаяся на дне карьера, может прорваться в любой момент, что не позволяет безопасно вести работы под землей. В компании пояснили, что проблемы с распределением воды в шахте обусловлены ее гидрологическими особенностями.

Технологическая авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в это время находился 151 человек, в тот же день были эвакуированы 142 человека. Пятого августа на связь вышел еще один шахтер - Алишер Мирзаев, который сам выбрался из затопленного рудника. В больницу были госпитализированы три человека, в том числе и Мирзаев. На данный момент один шахтер уже выписан, а Мирзаев из реанимации переведен в отделение травматологии. К выписке готовится и третий шахтер.

Сейчас на руднике под завалами находятся восемь человек, поиски которых ведутся круглосуточно. Ранее ТАСС сообщал, что руководство компании "Алроса" и руководство МЧС ежедневно проводят встречи с родственниками пропавших шахтеров и объясняют им ход поисково-спасательных работ.

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