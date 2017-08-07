Спасатели обследовали большую часть незатопленных горных выработок на руднике "Мир"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 7,5 тысяч метров горных выработок на аварийном руднике "Мир" в Якутии обследовали спасатели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на сегодняшний день проведен разбор завалов на протяжении 25 метров в двух горных выработках, всего обследовано 7540 метров из 8500 незатопленных горных выработок. Проведены работы по демонтажу двух погрузо-доставочных машин на горизонте минус 310 и их подъем на горизонт минус 210", - сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока, и восстановление коммуникаций.

"В администрации рудника "Мир" развернут оперативный штаб. На месте аварии работает оперативная группа под руководством заместителя министра МЧС России Владлена Аксенова. К работе также привлечены экспертный совет и центр поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти", - добавили в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что на базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) открыт телефон горячей линии. "На данный момент на телефон горячей линии поступили 244 обращения, психологическая помощь оказана в 9 случаях, а всего - в 32", - отметили в пресс-службе, добавив, что к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 330 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 250 человек и свыше 25 единиц техники.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.