Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели обследовали большую часть незатопленных горных выработок на руднике "Мир"

Происшествия
7 августа, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

На шахте продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока, идет восстановление коммуникаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 7,5 тысяч метров горных выработок на аварийном руднике "Мир" в Якутии обследовали спасатели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на сегодняшний день проведен разбор завалов на протяжении 25 метров в двух горных выработках, всего обследовано 7540 метров из 8500 незатопленных горных выработок. Проведены работы по демонтажу двух погрузо-доставочных машин на горизонте минус 310 и их подъем на горизонт минус 210", - сказал собеседник.

Смотрите также

Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий

По его словам, в настоящее время продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока, и восстановление коммуникаций.

"В администрации рудника "Мир" развернут оперативный штаб. На месте аварии работает оперативная группа под руководством заместителя министра МЧС России Владлена Аксенова. К работе также привлечены экспертный совет и центр поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти", - добавили в ведомстве.

Также в МЧС напомнили, что на базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) открыт телефон горячей линии. "На данный момент на телефон горячей линии поступили 244 обращения, психологическая помощь оказана в 9 случаях, а всего - в 32", - отметили в пресс-службе, добавив, что к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 330 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 250 человек и свыше 25 единиц техники.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
2
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
3
Лунное затмение. Досье
4
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
5
Эксперт: частичное лунное затмение лучше будет видно на Юге России, Урале и в Сибири
6
Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте мемориал Львова
7
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама