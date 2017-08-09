Промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины на руднике "Мир"

ТАСС, 9 августа. Промышленные альпинисты проверили на аварийном руднике "Мир" в Якутии все вентиляционные скважины, пробуренные в борту карьера рудника и имеющие связь с подземными выработками, где, предположительно, могут находиться горняки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, установить связь с шахтерами не удалось.

"Скалолазам-проходчикам горных склонов удалось спуститься на самое дно карьера, глубина которого составляет 525 метров. Спуск занял почти 8 часов. Альпинисты уже обследовали весь запланированный район поиска, подавали звуковые сигналы, но безответно", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалистам пришлось работать в сложных условиях - борта карьера неустойчивые, горная масса находится в постоянном движении, из-за пыли почти нет видимости.

Представитель Сибирского регионального центра подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются по другим направлениям. "Все выработки, доступные для прохода спасателей, обследованы. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы - все, что принесла с собой вода. Спасатели работают в очень сложных условиях - дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса", - пояснил в свою очередь командир отряда быстрого реагирования Национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров МЧС Николай Мясников.

В работах задействованы и водолазы, которые обследовали подтопленные выработки протяженностью около 3 км. Непрерывно проводится контроль воздуха, вентиляционного режима и уровня воды на участках, где организованы поисково-спасательные работы.

Технический совет предприятия разрабатывает все возможные варианты поиска и спасения людей с учетом безопасности для участников ликвидации последствий аварии. "Регулярно проводятся встречи с родственниками горняков, которые находятся под землей, их подробно информируют о ходе поисково-спасательной операции, о принимаемых и планируемых мерах. Близким шахтеров оказывается психологическая помощь", - сообщили в региональном центре МЧС.

4 августа около 10:30 мск на руднике компании "Алроса" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Идет поиск восьми горняков.