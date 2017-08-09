Промышленные альпинисты проверили все вентиляционные скважины на руднике "Мир"

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчикамиКультура 9 августа, 12:09
Россия лидирует после 10 дней Армейских игрАрмия и ОПК 9 августа, 12:03
Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в ПетербургеСпорт 9 августа, 11:58
Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августаКультура 9 августа, 11:55
Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала годаМосква 9 августа, 11:47
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в МосквеОбщество 9 августа, 11:46
Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человекПроисшествия 9 августа, 11:41
Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августаПолитика 9 августа, 11:39
"Спартак" расторг контракт с хоккеистом ГлазачевымСпорт 9 августа, 11:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Промышленные альпинисты проверили на аварийном руднике "Мир" в Якутии все вентиляционные скважины, пробуренные в борту карьера рудника и имеющие связь с подземными выработками, где, предположительно, могут находиться горняки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, установить связь с шахтерами не удалось.
"Скалолазам-проходчикам горных склонов удалось спуститься на самое дно карьера, глубина которого составляет 525 метров. Спуск занял почти 8 часов. Альпинисты уже обследовали весь запланированный район поиска, подавали звуковые сигналы, но безответно", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалистам пришлось работать в сложных условиях - борта карьера неустойчивые, горная масса находится в постоянном движении, из-за пыли почти нет видимости.
Представитель Сибирского регионального центра подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются по другим направлениям. "Все выработки, доступные для прохода спасателей, обследованы. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы - все, что принесла с собой вода. Спасатели работают в очень сложных условиях - дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса", - пояснил в свою очередь командир отряда быстрого реагирования Национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров МЧС Николай Мясников.
В работах задействованы и водолазы, которые обследовали подтопленные выработки протяженностью около 3 км. Непрерывно проводится контроль воздуха, вентиляционного режима и уровня воды на участках, где организованы поисково-спасательные работы.
Технический совет предприятия разрабатывает все возможные варианты поиска и спасения людей с учетом безопасности для участников ликвидации последствий аварии. "Регулярно проводятся встречи с родственниками горняков, которые находятся под землей, их подробно информируют о ходе поисково-спасательной операции, о принимаемых и планируемых мерах. Близким шахтеров оказывается психологическая помощь", - сообщили в региональном центре МЧС.
4 августа около 10:30 мск на руднике компании "Алроса" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Идет поиск восьми горняков.