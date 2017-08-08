"Алроса": шахтеры рудника "Мир" услышали сигнал тревоги до поступления воды в выработки

ЯКУТСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Система определения местоположения (СУБР) на аварийном руднике "Мир" в Якутии предупредила шахтеров об опасности до того, как в выработки хлынула вода, это позволило многим спастись. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

"Система определения местоположения спасла жизни десяткам рабочих. Об этом говорят сами шахтеры. По их словам, сигнал тревоги прозвучал в руднике еще до того, как в выработки хлынула вода", - отметили в компании.

Как пояснили в "Алроса", СУБР представляет собой комплекс аварийного оповещения и селективного вызова, который нужен для оповещения находящихся в подземных выработках горнорабочих и инженерно-технических работников об авариях и их индивидуального (селективного) вызова. Система используется на подземных выработках шахты с простиранием шахтного поля до 10 км и глубиной шахт до 1 км. По сути своей СУБР является системой постоянного отслеживания людей на горных выработках, которая входит в комплекс аварийного оповещения.

В первые часы после ЧС на поверхность 4 августа были подняты 142 рабочих из 151. Спасенный в субботу Алишер Мирзаев также находился в соответствии с меткой на 410-м горизонте. Благодаря этим же меткам спасатели установили предположительное местонахождение на момент аварии восьми пропавших шахтеров.

По состоянию на сегодняшний день, всего обследовано 7540 метров из 8500 незатопленных горных выработок. Проведены работы по демонтажу двух погрузо-доставочных машин на горизонте 310 и их подъем на горизонт 210. Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока, и восстановление коммуникаций.