Пострадавший на руднике "Мир" в Якутии шахтер рассказал о своем спасении

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ТАСС, 6 августа. Шахтер Алишер Мирзаев, спасенный в субботу на подтопленном руднике "Мир" в Якутии, рассказал о своем пути к стволу шахты, откуда он был поднят на поверхность.
"Вода хоть и стихла, но шла сверху вниз, и мне пришлось подниматься, идти вверх. Воды было по грудь. Препятствия были всякие, все загромождено, и все это приплыло сюда: трубы, доски, колеса, весь мусор. Поднимался с раненой ногой, тяжело было, конечно", - рассказал он в интервью телеканалу НТВ.
По словам Мирзаева, когда он дошел до ствола шахты, где воды было меньше, он услышал звонок телефона. "Значит, связь есть, меня это обрадовало очень", - добавил шахтер.
Врачи оценивают состояние здоровья Мирзаева как стабильное, сообщили ТАСС в воскресенье в Минздраве республики.
Ранее сообщалось, что 4 августа произошел прорыв воды в шахте на руднике "Мир" в Якутии, где в это время находился 151 шахтер. В тот же день удалось спасти 142 человека. Мирзаев самостоятельно вышел на связь в субботу.
В настоящее время идет поиск восьми горняков. Спасательно-поисковые работы проводятся по нескольких направлениям. По индивидуальным меткам шахтеров определено их предположительное местоположение. Работают отряды горноспасателей и три погрузодоставочные машины для вывоза с рудника горной массы.