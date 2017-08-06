Примерная локация шахтеров рудника "Мир" определена при помощи индивидуальных меток

ЯКУТСК, 6 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Электронные индивидуальные метки позволяют определить примерную локацию восьми горняков, заблокированных под землей в результате аварии на шахте рудника "Мир" в Якутии. Об этом в воскресенье сообщил журналистам в Мирном президент компании "Алроса" Сергей Иванов.

"Электронные метки помогли нам сразу же после аварии получить информацию, как распределены рабочие внутри объекта. Сейчас по меткам мы не можем определить точное местоположение человека, но метка и наряд позволяют определить примерный район, где человек может быть заблокирован", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что для поиска горняков в воскресенье на рудник прибыли горнопроходчики-скалолазы, которые обследуют выходы вентиляционных шахт и штолен, что прояснит информацию о наличии, местоположении и состоянии людей, заблокированных под землей. Всего за день планируется исследовать порядка 50 гектаров карьерной поверхности.

Определены новые возможные направления спасательных работ. Работают отряды горноспасателей и три погрузо-доставочные машины для вывоза с рудника горной массы. Также из Айхала прибыла группа из семи горнопроходчиков. Кроме того, группировка, которая работает под землей, будет усилена 35 горноспасателями и шахтерами, оснащенными дополнительным оборудованием, продолжается расчистка подземных выработок на горизонтах 210 и 310.

Параллельно на руднике ведется постоянный мониторинг водопритоков в вертикальном стволе шахты. Насосами, установленными на горизонте - 235 метров откачивается карьерная вода. Одновременно на руднике находятся 3-4 отделения, в каждом из которых по 5-7 специалистов, им помогают работники предприятия, которые хорошо знают рудник. Рабочие рудника продвигаются со спасателями и одновременно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных веществ.

4 августа произошел прорыв воды в шахту, где находился 151 шахтер, в тот же день удалось спасти 142 человека. В субботу стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты и его подняли спасатели. Он находится в больнице, еще двое с травмами конечностей также находятся на стационарном лечении. Судьба восьми горнорабочих рудника "Мир" до сих пор остается неизвестной.