Состояние здоровья спасенного шахтера рудника "Мир" стабильное

ЯКУТСК, 6 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Врачи оценивают состояние здоровья спасенного накануне шахтера рудника "Мир" Алишера Мирзаева как стабильное. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Минздраве республики.

"Состояние Алишера Мирзаева стабильное, ухудшения не было. Проведен весь комплекс обследований, взяты все анализы, поставлен точный диагноз, в соответствии с чем проводится весь комплекс лечения", - сказали в министерстве, добавив, что у Мирзаева подозрение на пневмонию и травма конечности.

Ранее сообщалось, что 4 августа произошел прорыв воды в шахте на руднике "Мир" в Якутии, где в это время находился 151 шахтер. В тот же день удалось спасти 142 человека, и в субботу был поднят на поверхность 36-летний Алишер Мирзаев. Он сам дошел до ствола шахты.

Ведется поиск восьми горняков. Спасательно-поисковые работы проводятся по нескольких направлениям. По индивидуальным меткам шахтеров определено их предположительное местоположение. Работают отряды горноспасателей и три погрузодоставочные машины для вывоза с рудника горной массы.

Кроме того, группировка, которая работает под землей, усилена 35 горноспасателями и шахтерами, оснащенными дополнительным оборудованием, проводится расчистка подземных выработок на горизонтах 210 и 310.