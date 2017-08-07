СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о подтоплении подземного рудника "Мир" компании "Алроса" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")", - сообщили в СК.
По данным следствия, 4 августа около 17:00 по местному времени на неработающем карьере "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании "Алроса" произошло затопление подземного рудника в результате стока воды. На тот момент в шахте рудника находилась рабочая смена в количестве 151 работника.
"В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся восьми заблокированных в шахте людей", - добавили в СК.
Следователи осматривают место происшествия, уже опрошены 94 работника предприятия, которые в день происшествия проводили работы на карьере. Следствие назначило судмедосвидетельствования пострадавших. "На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников", - сообщили в ведомстве.