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СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии

Происшествия
7 августа, 13:07 UTC+3 МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают работников предприятия

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о подтоплении подземного рудника "Мир" компании "Алроса" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")", - сообщили в СК.

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По данным следствия, 4 августа около 17:00 по местному времени на неработающем карьере "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании "Алроса" произошло затопление подземного рудника в результате стока воды. На тот момент в шахте рудника находилась рабочая смена в количестве 151 работника.

"В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся восьми заблокированных в шахте людей", - добавили в СК.

Следователи осматривают место происшествия, уже опрошены 94 работника предприятия, которые в день происшествия проводили работы на карьере. Следствие назначило судмедосвидетельствования пострадавших. "На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников", - сообщили в ведомстве.

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