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Пострадавшего при взрыве в Дагестане не будут транспортировать в Махачкалу

Происшествия
17 августа, 19:41 UTC+3 ТАСС

Как сообщила главврач Хасавюртовской районной больницы Алжанат Гаджиева, состояние молодого человека не такое тяжелое

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ТАСС, 17 августа. Пострадавшего при срабатывании самодельного взрывного устройства (СВУ) в Хасавюртовском районе Дагестана молодого человека 1998 года рождения не будут транспортировать в Махачкалу, при необходимости из столицы республики будут вызваны консультанты. Об этом ТАСС сообщила главврач Хасавюртовской районной больницы Алжанат Гаджиева.

"Состояние не такое тяжелое, чтобы транспортировать [в Махачкалу]. При необходимости будут вызваны консультанты, вся медицинская помощь оказывается на месте", - сказала собеседница агентства.

В результате взрыва в километре от селения Новогагатли погибли двое мужчин, еще один был госпитализирован.

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