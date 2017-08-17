Пострадавшего при взрыве в Дагестане не будут транспортировать в Махачкалу

ТАСС, 17 августа. Пострадавшего при срабатывании самодельного взрывного устройства (СВУ) в Хасавюртовском районе Дагестана молодого человека 1998 года рождения не будут транспортировать в Махачкалу, при необходимости из столицы республики будут вызваны консультанты. Об этом ТАСС сообщила главврач Хасавюртовской районной больницы Алжанат Гаджиева.

"Состояние не такое тяжелое, чтобы транспортировать [в Махачкалу]. При необходимости будут вызваны консультанты, вся медицинская помощь оказывается на месте", - сказала собеседница агентства.

В результате взрыва в километре от селения Новогагатли погибли двое мужчин, еще один был госпитализирован.