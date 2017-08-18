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В РФ привлекли к ответственности за коррупцию около 4 тыс. человек с начала года

Происшествия
18 августа, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В Генпрокуратуре отметили, что виновных штрафовали на "внушительные суммы"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Почти 4 тыс. человек были привлечены в России к административной ответственности за коррупцию с начала 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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"За первое полугодие 2017 года по постановлениям прокуроров за совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечены почти 4 тыс. лиц. При этом суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными", - сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, только по статьям КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" и "Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего" по инициативе прокуроров были наложены штрафы на общую сумму свыше полумиллиарда рублей.

"Прокуроры возбудили 293 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". По результатам их рассмотрения более 200 юридических лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 394 млн рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

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